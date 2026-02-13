Скидки
Lifestyle Новости

Психолог рассказал, как правильно устраивать цифровой детокс

Психолог Дмитрий Евстигнеев рассказал, как правильно устраивать цифровой детокс. По словам эксперта, когда человек не потребляет контент, а просто гуляет или смотрит в окно, происходит активация пассивного режима работы мозга. А ведь именно в нём он обрабатывает накопленный опыт, строит сложные ассоциации и рождает креативные решения.

Евстигнеев посоветовал начать устраивать детокс с двухчасового отказа от телефона перед сном. Затем — не брать гаджеты в руки в течение выходного дня. Постепенный подход не спровоцирует лишний стресс.

«В целом же советую всегда убирать телефон подальше во время еды, потому что, когда человек смотрит в экран, мозг игнорирует сигналы от рецепторов желудка и гормонов насыщения. В итоге очень легко переесть», — сказал эксперт.

