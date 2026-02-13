Дёминский лыжный марафон пройдёт в Ярославской области с 27 февраля по 1 марта

Это традиционное международное событие, которое ежегодно собирает более 5 тыс. участников со всей страны и мира. Дёминский лыжный марафон пройдёт в Ярославской области с 27 февраля по 1 марта. Локация — город Рыбинск.

Участников ожидает насыщенная программа. Впереди «Золотая гонка» на 50 километров свободным стилем, «Серебряная гонка» на 30 километров классическим стилем, baby-марафоны для самых маленьких участников, детские гонки, а также коньковая гонка на 30 километров.

Дёминский лыжный марафон проводится в статусе этапа Кубка марафонов России RUSSIALOPPET—Открытого чемпионата и первенства Ярославской области и Открытого чемпионата и первенства Рыбинска.

