Ледовый полумарафон Winter Ice Halfmarathon пройдёт в Челябинске с 28 февраля по 1 марта. Локация — SMOLINOPARK отель (озеро Смолино).
В программе старты на 21,1 км, 10 км, 5 км, а также ночной забег на 5 км. Участников ждёт преодоление озера Смолино с одного берега на другой. На финише каждый участник получит медаль и кружку вкуснейшего чая.
Программа старта
28 февраля, суббота
- 12:00–19:00 – выдача стартовых пакетов на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км, детский, работа экспозоны. Стартовый городок SMOLINOPARK отель (ул. Чапаева, 114, посёлок Смолино);
- 19:00 – старт дистанции NIGHT RACE: ночной забег на 5 км.
1 марта, воскресенье
- 09:00 – Открытие стартово-финишного городка;
- 09:00 – 11:00 – выдача стартовых пакетов для участия в забегах на 10 км, 21 км и детском;
- 10:30 – разминка для участников соревнований;
- 11:00 – старт забегов на 21,1 км и 10 км;
- 12:00 – старт детского забега.
