Ледовый полумарафон Winter Ice Halfmarathon пройдёт в Челябинске с 28 февраля по 1 марта

Ледовый полумарафон Winter Ice Halfmarathon пройдёт в Челябинске с 28 февраля по 1 марта. Локация — SMOLINOPARK отель (озеро Смолино).

В программе старты на 21,1 км, 10 км, 5 км, а также ночной забег на 5 км. Участников ждёт преодоление озера Смолино с одного берега на другой. На финише каждый участник получит медаль и кружку вкуснейшего чая.

Программа старта

28 февраля, суббота

12:00–19:00 – выдача стартовых пакетов на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км, детский, работа экспозоны. Стартовый городок SMOLINOPARK отель (ул. Чапаева, 114, посёлок Смолино);

19:00 – старт дистанции NIGHT RACE: ночной забег на 5 км.

1 марта, воскресенье

09:00 – Открытие стартово-финишного городка;

09:00 – 11:00 – выдача стартовых пакетов для участия в забегах на 10 км, 21 км и детском;

10:30 – разминка для участников соревнований;

11:00 – старт забегов на 21,1 км и 10 км;

12:00 – старт детского забега.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.