Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Ледовый полумарафон Winter Ice Halfmarathon пройдёт в Челябинске с 28 февраля по 1 марта

Ледовый полумарафон Winter Ice Halfmarathon пройдёт в Челябинске с 28 февраля по 1 марта
Ледовый полумарафон «Winter Ice Halfmarathon»
Комментарии

Ледовый полумарафон Winter Ice Halfmarathon пройдёт в Челябинске с 28 февраля по 1 марта. Локация — SMOLINOPARK отель (озеро Смолино).

В программе старты на 21,1 км, 10 км, 5 км, а также ночной забег на 5 км. Участников ждёт преодоление озера Смолино с одного берега на другой. На финише каждый участник получит медаль и кружку вкуснейшего чая.

Программа старта

28 февраля, суббота

  • 12:00–19:00 – выдача стартовых пакетов на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км, детский, работа экспозоны. Стартовый городок SMOLINOPARK отель (ул. Чапаева, 114, посёлок Смолино);
  • 19:00 – старт дистанции NIGHT RACE: ночной забег на 5 км.

1 марта, воскресенье

  • 09:00 – Открытие стартово-финишного городка;
  • 09:00 – 11:00 – выдача стартовых пакетов для участия в забегах на 10 км, 21 км и детском;
  • 10:30 – разминка для участников соревнований;
  • 11:00 – старт забегов на 21,1 км и 10 км;
  • 12:00 – старт детского забега.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Материалы по теме
7 незаезженных антиутопий, которые удивят даже искушённых 7 незаезженных антиутопий, которые удивят даже искушённых
Почему вспышки ротавируса случаются зимой и можно ли приобрести иммунитет Почему вспышки ротавируса случаются зимой и можно ли приобрести иммунитет
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android