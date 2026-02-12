Скидки
Студенческий кубок БС впервые покажут в прямом эфире

Студенческий кубок БС
14 и 15 февраля в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ пройдёт второй этап Студенческого кубка БС сезона-2025/2026.

14 февраля участников ждут соревнования на дистанциях 60 м и 400 м, а также эстафета 4×200 м. В воскресенье, 15 февраля, спортсмены примут участие в забегах на 200 м и 800 м, а также в смешанной эстафете 200–400–600–800 м.

В рамках этого этапа Беговое сообщество впервые проведёт прямую трансляцию соревнований в официальном сообществе бренда во «ВКонтакте». Начало трансляции в оба дня — в 9:55.

Ссылки на трансляции

«Каждый сезон мы делаем Студенческий кубок БС более значимым, ярким и запоминающимся. В этом году мы впервые запускаем полноценную онлайн-трансляцию обоих соревновательных дней и уже проделали большую подготовительную работу вместе с командой. Для нас важно, чтобы за стартами могли следить не только участники и зрители на трибунах, но и друзья, однокурсники и болельщики из разных городов. Трансляция — это ещё один шаг к развитию студенческого лёгкой атлетики и расширению аудитории проекта. Теперь эмоции соревнований второго этапа выйдут за пределы манежа, а мы продолжим совершенствовать СКБС», — сказал Евгений Золотухин, руководитель студенческого направления Бегового сообщества.

14 февраля комментаторами трансляции выступят Михаил Бутов, который комментировал чемпионаты мира и Европы, Олимпийские игры, чемпионаты и Кубки России, международные соревнования «Русская зима» и «Мемориал Знаменских», а также Полина Крупенкова — выпускница МГУ им. М.В. Ломоносова и многократная победительница и призёр этапов СКБС.

В воскресенье, 15 февраля, за микрофон сядут Максим Саушкин — международный комментатор, диктор радио и телевидения, спортивный судья всероссийской категории, и Инна Валикова, менеджер команды НИУ ВШЭ, участник Студенческого кубка сезонов-2022/2023, 2023/2024.

Напомним, по итогам первого этапа СКБС лидирует команда МГУ им. М.В. Ломоносова, на втором месте — РУС «ГЦОЛИФК», на третьем — НИУ МГСУ.

