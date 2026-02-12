Страхование смартфонов в России выросло почти вдвое

По итогам второго полугодия 2025 года россияне проявили большую заботу о сохранности своей цифровой техники. Согласно статистике объединённой розничной сети «МегаФона» и Yota, количество проданных полисов страхования мобильных телефонов увеличилось на 75% относительно первого полугодия.

Специалисты подчеркнули ярко выраженный сезонный характер спроса: наибольший интерес к защите гаджетов наблюдается осенью на фоне обновления техники и начала бизнес-сезона.

Чаще всего клиенты страхуют смартфоны брендов Samsung, Realme и Huawei. При этом самым дорогим застрахованным смартфоном в розничных сетях оператора в 2025 году стал Apple iPhone 16 Pro Max стоимостью 239 тыс. рублей. Далее следуют модели Samsung Galaxy Z Fold7 (220 тыс. рублей) и Apple iPhone 17 Pro Max (215 тыс. рублей).

Как рассказали в компании, страхование мобильных телефонов формируют основу сегмента — на них приходится 96% всех оформленных полисов. Также россияне страхуют наушники, умные часы и портативные колонки. Кроме того, большими темпами растёт и спрос на защиту экрана: за год он увеличился в пять раз.

Самый высокий всплеск интереса к услуге пришёлся на сентябрь — в этом месяце число заключённых страховых договоров оказалось в 2,2 раза выше среднегодовых значений. Аналитики считают причиной такого роста активность вокруг покупок смартфонов для детей к началу учебного года, когда страховка становится частью стандартного набора с чехлом или пауэрбанком.

Директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин отметил бережливое отношение россиян к гаджетам: «Смартфон сегодня — это основной цифровой инструмент, которым человек пользуется каждый день. Рост интереса к защите устройств показывает, что пользователи стали более осознанно относиться к гаджетам и возможным расходам при их поломке или утрате». Он также рассказал, что страхование девайса всё чаще воспринимается как логичное продолжение покупки, а не как дополнительная опция.

Активнее всего страхование мобильного оборудования оформляют жители Москвы, Краснодарского края и Башкирии. В топ-10 регионов по спросу также вошли Югра, Свердловская область, Санкт-Петербург, Саратовская и Нижегородская области, Татарстан и Оренбургская область.