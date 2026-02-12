Врач рассказал, как пережить резкое потепление в Москве

В Центральной России ожидается резкое потепление: по прогнозам синоптиков, к концу недели воздух в Москве прогреется до +2 градусов. Врач общей практики Денис Прокофьев в беседе с «Абзацем» объяснил, как минимизировать негативное влияние скачков температуры на организм.

По словам специалиста, главную опасность перепады температур представляют для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями — у них возможны сосудистые и гипертонические кризы. В группе риска также пациенты с сахарным диабетом и те, кто ранее перенёс инфаркт или инсульт. У последних на фоне изменения давления могут усиливаться головные боли.

Прокофьев рекомендует при перепадах температуры чаще измерять артериальное давление, сократить употребление кофеина и алкоголя, полностью отказаться от курения и всегда иметь при себе аптечку с препаратами для купирования гипертонических кризов.

Плюсовая температура в столице продержится недолго. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что уже к понедельнику в Москву вернутся морозы до −18 градусов.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.