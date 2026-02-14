Учёные выяснили, сколько раз за жизнь люди по-настоящему влюбляются

Сколько раз за жизнь человек испытывает чувство страстной любви? Этот вопрос задали себе учёные Института Кинси, опросив более 10 тысяч одиноких людей. Результаты показали, что большинство людей за жизнь влюбляются дважды.

Исследование, опубликованное в журнале Interpersona, впервые массово изучило частоту переживания страстной любви на протяжении жизни. В опросе приняли участие взрослые респонденты в возрасте от 18 до 99 лет. Выяснилось, что почти треть опрошенных (30,3%) хотя бы раз в жизни испытывали это чувство, а 27,8% заявили, что были влюблены дважды.

Неожиданным стал тот факт, что 16,8% участников переживали страстную любовь трижды, а 10,9% — четыре и более раз. При этом 14,2% респондентов признались, что никогда не испытывали подобных эмоций.

«Люди постоянно говорят о том, что влюбляются, но это первое исследование, в котором действительно задаётся вопрос, сколько раз это происходит за всю жизнь, — отметила доктор Аманда Гессельман, ведущий автор исследования. — Для большинства людей страстная любовь — это то, что случается лишь несколько раз за всю жизнь».

Как и ожидали учёные, количество переживаний оказалось связано с возрастом: пожилые участники сообщали о несколько большем числе таких эпизодов, чем молодёжь.

Исследователи пришли к выводу, что вопреки культурным мифам об одной-единственной «половинке» люди склонны встречать несколько значимых партнёров на своём жизненном пути. «Эти результаты подчёркивают эпизодический и порой неуловимый характер страстной любви», — резюмируют авторы работы.

