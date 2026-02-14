Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Учёные выяснили, сколько раз за жизнь люди по-настоящему влюбляются

Учёные выяснили, сколько раз за жизнь люди по-настоящему влюбляются
Сколько раз за жизнь люди по-настоящему влюбляются
Комментарии

Сколько раз за жизнь человек испытывает чувство страстной любви? Этот вопрос задали себе учёные Института Кинси, опросив более 10 тысяч одиноких людей. Результаты показали, что большинство людей за жизнь влюбляются дважды.

Исследование, опубликованное в журнале Interpersona, впервые массово изучило частоту переживания страстной любви на протяжении жизни. В опросе приняли участие взрослые респонденты в возрасте от 18 до 99 лет. Выяснилось, что почти треть опрошенных (30,3%) хотя бы раз в жизни испытывали это чувство, а 27,8% заявили, что были влюблены дважды.

Неожиданным стал тот факт, что 16,8% участников переживали страстную любовь трижды, а 10,9% — четыре и более раз. При этом 14,2% респондентов признались, что никогда не испытывали подобных эмоций.

«Люди постоянно говорят о том, что влюбляются, но это первое исследование, в котором действительно задаётся вопрос, сколько раз это происходит за всю жизнь, — отметила доктор Аманда Гессельман, ведущий автор исследования. — Для большинства людей страстная любовь — это то, что случается лишь несколько раз за всю жизнь».

Как и ожидали учёные, количество переживаний оказалось связано с возрастом: пожилые участники сообщали о несколько большем числе таких эпизодов, чем молодёжь.

Исследователи пришли к выводу, что вопреки культурным мифам об одной-единственной «половинке» люди склонны встречать несколько значимых партнёров на своём жизненном пути. «Эти результаты подчёркивают эпизодический и порой неуловимый характер страстной любви», — резюмируют авторы работы.

Читайте также:
Что подарить мужчине на 23 февраля: для спорта, активного отдыха и не только — 210 идей
Что подарить мужчине на 23 февраля: для спорта, активного отдыха и не только — 210 идей

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android