В Перми отменили «Трезвую пробежку» из-за нехватки участников

Акция проходила с 2012 года, однако в этом году организаторы не смогли собрать достаточное количество заявок на участие.

Как выяснилось, в опросе об удобной дате мероприятия приняли участие всего 13 пользователей, и лишь 10 из них выбрали какой‑либо день в феврале. Этого оказалось недостаточно для проведения забега.

«Это тот редкий случай, когда у людей действительно не получается принять участие — по разным причинам», — прокомментировали организаторы отмену мероприятия. Они также не исключили, что в будущем постараются организовать пробежку в другой день, если удастся заручиться большей поддержкой участников.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.