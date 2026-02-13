Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

В Перми отменили «Трезвую пробежку» из-за нехватки участников

В Перми отменили «Трезвую пробежку» из-за нехватки участников
«Трезвой пробежки» не будет
Комментарии

Акция проходила с 2012 года, однако в этом году организаторы не смогли собрать достаточное количество заявок на участие.

Как выяснилось, в опросе об удобной дате мероприятия приняли участие всего 13 пользователей, и лишь 10 из них выбрали какой‑либо день в феврале. Этого оказалось недостаточно для проведения забега.

«Это тот редкий случай, когда у людей действительно не получается принять участие — по разным причинам», — прокомментировали организаторы отмену мероприятия. Они также не исключили, что в будущем постараются организовать пробежку в другой день, если удастся заручиться большей поддержкой участников.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Материалы по теме
Сырая рыба, конфеты на завтрак и 12 000 калорий за день: 7 безумных диет спортсменов Сырая рыба, конфеты на завтрак и 12 000 калорий за день: 7 безумных диет спортсменов
Огромные счета за коммуналку: разбираемся, откуда эти цифры и чего ждать в будущем Огромные счета за коммуналку: разбираемся, откуда эти цифры и чего ждать в будущем
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android