Отказ от четырёх продуктов снижает риск сахарного диабета

Британский врач Дебора Ли объяснила, как питание помогает избежать скачков сахара в крови. Она перечислила продукты, которые повышают риск развития диабета 2-го типа, и рассказала, какие изменения в рационе помогут сохранить здоровье.

По словам специалиста, ключевую роль играет не просто наличие в меню отдельных блюд, а долговременные пищевые привычки. Особенно опасны четыре категории продуктов:

  • сладости;
  • рафинированные углеводы (белый хлеб, белый рис, сладкие хлопья для завтрака);
  • красное и обработанное мясо;
  • продукты с высоким содержанием соли.

Особое внимание врач уделила рафинированным углеводам. Их многолетнее употребление приводит к инсулинорезистентности — состоянию, при котором клетки перестают реагировать на инсулин и уровень глюкозы в крови остаётся опасно высоким. Хорошая новость в том, что это состояние обратимо при смене пищевых привычек.

Чтобы снизить риск, доктор Ли рекомендует делать выбор в пользу продуктов с высоким содержанием клетчатки: цельнозерновой хлеб и макароны, коричневый рис, бобовые (нут, фасоль, чечевица), несладкий йогурт, а также фрукты и овощи. Особенно полезны яблоки, виноград, ягоды, шпинат и капуста. В качестве перекусов лучше выбирать несолёные орехи, фрукты и овощи, а насыщенные животные жиры заменять растительными маслами.

