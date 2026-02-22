Трихолог объяснила, как распознать начинающееся облысение

Как отличить норму от патологии. Врач-трихолог и дерматовенеролог клиники «Доктор Волос» Кира Кирнас в интервью «Чемпионату» объяснила, на какие сигналы организма следует обратить внимание, чтобы не пропустить развитие алопеции.
По словам специалиста, важно понимать: выпадение волос — это естественный физиологический процесс. В норме человек может терять от 50 до 120 волос в день. Это незаметное обновление, когда волосы, завершившие свой жизненный цикл, уступают место новым. Такое выпадение не приводит к облысению.
Тревогу стоит бить, если появляются более ощутимые изменения:
- усилилось выпадение;
- появились очаги облысения;
- снизились плотность и объём причёски;
- волосы перестали отрастать до прежней длины.
«В таких ситуациях необходимо своевременно обратиться на диагностику к врачу-трихологу, так как в основе этих проявлений может быть множество разных причин, а выпадение волос часто является первым звонком начавшихся системных нарушений», — подчеркнула Кира Кирнас.
Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.