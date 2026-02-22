Скидки
Главная Lifestyle Новости

Трихолог объяснила, как распознать начинающееся облысение

Трихолог объяснила, как распознать начинающееся облысение
Как распознать начинающееся облысение
Комментарии

Как отличить норму от патологии. Врач-трихолог и дерматовенеролог клиники «Доктор Волос» Кира Кирнас в интервью «Чемпионату» объяснила, на какие сигналы организма следует обратить внимание, чтобы не пропустить развитие алопеции.

По словам специалиста, важно понимать: выпадение волос — это естественный физиологический процесс. В норме человек может терять от 50 до 120 волос в день. Это незаметное обновление, когда волосы, завершившие свой жизненный цикл, уступают место новым. Такое выпадение не приводит к облысению.

Тревогу стоит бить, если появляются более ощутимые изменения:

  • усилилось выпадение;
  • появились очаги облысения;
  • снизились плотность и объём причёски;
  • волосы перестали отрастать до прежней длины.

«В таких ситуациях необходимо своевременно обратиться на диагностику к врачу-трихологу, так как в основе этих проявлений может быть множество разных причин, а выпадение волос часто является первым звонком начавшихся системных нарушений», — подчеркнула Кира Кирнас.

Комментарии
