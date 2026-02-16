Скидки
Синоптик предупредила об обильных снегопадах и морозах в Москве

Комментарии

Предстоящая неделя в Москве и Подмосковье выдастся по-настоящему зимней: сильные снегопады сменятся крепкими морозами. Об этом «Абзацу» сообщила ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, сегодня в регионе ожидается обильный снегопад. Ночью столбики термометров опустятся до –15… –18°C, днём будет –10… –12°C. Передышка от осадков ожидается только во вторник и среду, однако эти дни станут самыми холодными. Ночные температуры по области могут достигать –22°C, в Москве — до –19°C. Днём воздух прогреется лишь до –15°C.

Новый цикл снегопадов начнётся 19 и 20 февраля. К концу недели ветер сменится на юго-восточный, что немного ослабит морозы, но температура всё равно останется значительно ниже климатической нормы.

«Средняя температура для 20 февраля в Москве составляет около –7°C, а мы ожидаем на три-семь градусов ниже», — подчеркнула Татьяна Позднякова.

