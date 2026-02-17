Скидки
Врач-диетолог предупредила, кому блины на Масленицу могут навредить

Комментарии

В разгар масленичной недели доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина предупредила о том, что традиционное угощение подходит далеко не всем. В беседе с «Абзацем» эксперт назвала категории людей, которым блины могут серьёзно навредить.

По словам Мухиной, в первую очередь от лакомства стоит отказаться тем, у кого диагностированы диабет, инсулинорезистентность или ожирение. Один блин может содержать до 500 килокалорий, что создаёт высокую гликемическую нагрузку на организм.

Кроме того, блины противопоказаны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта: гастритах, дуоденитах, холецистите и жёлчнокаменной болезни.

«Если у человека жёлчнокаменная болезнь, то может начаться движение камней в желчном пузыре и даже панкреатит», — предупредила врач.

Также под запретом традиционные блины для людей с целиакией и непереносимостью глютена, поскольку основой теста служит пшеничная мука.

Диетолог предлагает готовить блины из гречневой или кукурузной муки — в них меньше глютена и калорий. Чтобы сделать блюдо более безопасным, стоит минимизировать количество масла при жарке и отказаться от жирных начинок в пользу более лёгких вариантов.

