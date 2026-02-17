Скидки
Девятилетний мальчик собрал кубик Рубика за две секунды

Школьник установил рекорд в спидкубинге
Комментарии

Это абсолютный рекорд. Теодор Зайдер, девятилетний спортсмен из Польши, вошёл в историю как первый человек, сумевший собрать классический кубик Рубика (3×3×3) быстрее чем за три секунды.

Рекордное достижение было зафиксировано на турнире Gdansk Speedcubing League в Гданьске. По данным Всемирной ассоциации кубика (WCA), Зайдер справился с головоломкой за 2,766 секунды.

Этот результат позволил юному спортсмену побить предыдущее мировое достижение, принадлежавшее китайскому спидкуберу Сюаньи Гэну. В 2025 году на этапе Shenyang Spring тот показал время 3,04 секунды.

