Диетолог назвала идеальные начинки для блинов тем, кто худеет

Безопасные и даже полезные блины — это вопрос правильной начинки. В разгар масленичной недели врач-диетолог Елена Соломатина поделилась с «Абзацем» рекомендациями для тех, кто следит за фигурой, но не хочет отказываться от традиционного угощения.

Для несладких вариантов диетолог советует использовать капусту, грибы, горох или нут. А вот с термически обработанными овощами, такими как морковь, свёкла и картофель, стоит быть осторожнее: они имеют высокий гликемический индекс и могут добавить лишних калорий.

Для десертных блинов эксперт рекомендует кислые ягоды — бруснику, клюкву и смородину. Чтобы смягчить кислинку без сахара, их можно смешать с бананом и нежирным творогом. Также отлично подойдут печёные яблоки.

Особое внимание Соломатина уделила рыбным начинкам. Жирные сорта, например сёмгу, можно добавлять, но буквально пару ломтиков, так как они калорийны. При этом эксперт советует отдавать предпочтение дикой рыбе, а не выращенной на фермах.

