Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Диетолог назвала идеальные начинки для блинов тем, кто худеет

Диетолог назвала идеальные начинки для блинов тем, кто худеет
Идеальные начинки для блинов тем, кто худеет
Комментарии

Безопасные и даже полезные блины — это вопрос правильной начинки. В разгар масленичной недели врач-диетолог Елена Соломатина поделилась с «Абзацем» рекомендациями для тех, кто следит за фигурой, но не хочет отказываться от традиционного угощения.

Для несладких вариантов диетолог советует использовать капусту, грибы, горох или нут. А вот с термически обработанными овощами, такими как морковь, свёкла и картофель, стоит быть осторожнее: они имеют высокий гликемический индекс и могут добавить лишних калорий.

Для десертных блинов эксперт рекомендует кислые ягоды — бруснику, клюкву и смородину. Чтобы смягчить кислинку без сахара, их можно смешать с бананом и нежирным творогом. Также отлично подойдут печёные яблоки.

Особое внимание Соломатина уделила рыбным начинкам. Жирные сорта, например сёмгу, можно добавлять, но буквально пару ломтиков, так как они калорийны. При этом эксперт советует отдавать предпочтение дикой рыбе, а не выращенной на фермах.

Читайте также:
Как есть блины и не толстеть: подробный гайд от врачей и диетологов
Как есть блины и не толстеть: подробный гайд от врачей и диетологов

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android