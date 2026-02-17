Лыжный марафон «Европа-Азия» пройдёт в Свердловской области 22 февраля. Место старта — турбаза «Хрустальная» (Первоуральск). Место финиша — УСБ «Динамо», ст. Московский тракт, 12 км (Екатеринбург).

В программе массовые старты (мужской и женский) на 50 км. Форма трассы: линейная дистанция (из точки в точку). На всём маршруте имеются смотровые КП (контрольный пункт с точкой питания для участников) для болельщиков.

На дистанциях и на финише расположены пункты сервиса и питания, доступные участникам. Там предлагается вода, тёплый чай, спортивный напиток.

