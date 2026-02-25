Невролог назвал лучшую диету для защиты от инфарктов и инсультов

Для профилактики сердечно-сосудистых катастроф — инфарктов и инсультов — важно обратить внимание на антиатерогенное питание. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал врач-гериатр, невролог и геронтолог Валерий Новосёлов.

По словам эксперта, главной причиной сосудистых заболеваний являются атеросклероз и его осложнение — атеротромбоз. Чтобы снизить риски, необходимо скорректировать липидный профиль крови, и лучшим инструментом для этого признана средиземноморская диета.

«Это не столько диета, сколько рекомендации по питанию. Она должна включать овощи, фрукты, рыбу и злаковые. В соответствии с негласным консенсусом учёных и врачей, это лучшая антиатерогенная диета», — подчеркнул Новосёлов.

