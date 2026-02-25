Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Невролог назвал лучшую диету для защиты от инфарктов и инсультов

Невролог назвал лучшую диету для защиты от инфарктов и инсультов
Диета для защиты от инфарктов и инсультов
Комментарии

Для профилактики сердечно-сосудистых катастроф — инфарктов и инсультов — важно обратить внимание на антиатерогенное питание. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал врач-гериатр, невролог и геронтолог Валерий Новосёлов.

По словам эксперта, главной причиной сосудистых заболеваний являются атеросклероз и его осложнение — атеротромбоз. Чтобы снизить риски, необходимо скорректировать липидный профиль крови, и лучшим инструментом для этого признана средиземноморская диета.

«Это не столько диета, сколько рекомендации по питанию. Она должна включать овощи, фрукты, рыбу и злаковые. В соответствии с негласным консенсусом учёных и врачей, это лучшая антиатерогенная диета», — подчеркнул Новосёлов.

Читайте также:
Сырая рыба, конфеты на завтрак и 12 000 калорий за день: 7 безумных диет спортсменов
Сырая рыба, конфеты на завтрак и 12 000 калорий за день: 7 безумных диет спортсменов

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android