Зимний День Московского спорта пройдёт 28 февраля

Зимний День Московского спорта
Интересно будет как взрослым, так и детям. Зимний День Московского спорта пройдёт 28 февраля. Локация — аквакомплекс «Лужники». Вход свободный.

Зимний День Московского спорта — праздник, на котором на протяжении дня можно попробовать сразу несколько зимних видов спорта: кёрлинг, дриблинг и другие.

В программе мероприятия есть активности как для взрослых, так и для детей. На главной сцене для гостей мероприятия пройдёт развлекательная программа, а ведущий в течение дня будет общаться с гостями и рассказывать о всех доступных зонах активностей.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

