Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Эксперты рассказали, как распознать шизофрению у близкого на ранних стадиях

Эксперты рассказали, как распознать шизофрению у близкого на ранних стадиях
Признаки шизофрении
Комментарии

Тревожные признаки могут проявиться уже на первых этапах болезни. В рубрике «Теперь вы знаете» эксперты рассказали, как распознать шизофрению у близкого человека на ранней стадии.

«Если между людьми сложились доверительные и близкие отношения, тогда резкие изменения в эмоциональном фоне, поведении, характере социальных взаимодействий станут заметными на раннем этапе», — говорится в материале.

К признакам шизофрении относятся: быстрое появление эмоциональной отгороженности (от всех людей, а не каких-то конкретных) и недоверия к окружающим, появление непродуктивного времяпрепровождения (лежание на кровати в раздумьях, склонность к бессвязным рассуждениям); появление необычных увлечений без причин и склонности к этому ранее.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Материалы по теме
Бывшие олимпийские столицы: что стало с аренами, в которые вложили миллиарды Бывшие олимпийские столицы: что стало с аренами, в которые вложили миллиарды
Как нужно мыслить, чтобы разбогатеть: правила жизни великих финансистов Как нужно мыслить, чтобы разбогатеть: правила жизни великих финансистов
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android