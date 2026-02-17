Эксперты рассказали, как распознать шизофрению у близкого на ранних стадиях

Тревожные признаки могут проявиться уже на первых этапах болезни. В рубрике «Теперь вы знаете» эксперты рассказали, как распознать шизофрению у близкого человека на ранней стадии.

«Если между людьми сложились доверительные и близкие отношения, тогда резкие изменения в эмоциональном фоне, поведении, характере социальных взаимодействий станут заметными на раннем этапе», — говорится в материале.

К признакам шизофрении относятся: быстрое появление эмоциональной отгороженности (от всех людей, а не каких-то конкретных) и недоверия к окружающим, появление непродуктивного времяпрепровождения (лежание на кровати в раздумьях, склонность к бессвязным рассуждениям); появление необычных увлечений без причин и склонности к этому ранее.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.