Врач назвал витамин, который необходимо добавить в рацион весной

В преддверии весны стоит обратить особое внимание на один витамин — к этому времени его запасы в организме обычно истощаются. Речь идёт о витамине D, рассказал в беседе с NEWS.ru врач-гериатр и невролог Валерий Новосёлов.

По словам специалиста, именно витамин D и витамины группы B играют ключевую роль в поддержании здоровья в межсезонье. Витамины группы B важны для укрепления иммунитета, устойчивости к инфекциям и нормальной работы нервной системы.

Новосёлов отметил, что массово сдавать анализы на витамины без назначения врача не имеет большого смысла.

«У 70% населения уровень D3 будет довольно низкий», — подчеркнул гериатр, добавив, что при необходимости определить уровень витамина можно с помощью показателя 25 (OH) D3, но решение о тестировании должен принимать специалист.

