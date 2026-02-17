Пластический хирург развеяла миф о том, что ботокс парализует лицо

Пластический хирург Мадина Осман в рубрике «Теперь вы знаете» рассказала, действительно ли, что ботокс парализует лицо. По словам эксперта, это лишь отчасти правда. Ботулотоксин блокирует передачу нервных импульсов к мышцам, что приводит к их временному расслаблению.

Врач подчеркнула, что современные техники инъекций позволяют сохранять естественные выражения и избегать эффекта «мраморного лица». Ботокс можно использовать как для уменьшения выраженности морщин, так и для восстановления гармонии в мимике.

«Без регулярных инъекций лицо не будет выглядеть ещё хуже, чем до процедуры. На самом деле оно возвращается к тому, каким было до инъекции, а мимику наполняют сформировавшиеся до уколов морщины. Но людям субъективно может казаться, что стало хуже», — объяснила Осман.

