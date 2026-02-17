Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Пластический хирург развеяла миф о том, что ботокс парализует лицо

Пластический хирург развеяла миф о том, что ботокс парализует лицо
Как ботокс влияет на мимику
Комментарии

Пластический хирург Мадина Осман в рубрике «Теперь вы знаете» рассказала, действительно ли, что ботокс парализует лицо. По словам эксперта, это лишь отчасти правда. Ботулотоксин блокирует передачу нервных импульсов к мышцам, что приводит к их временному расслаблению.

Врач подчеркнула, что современные техники инъекций позволяют сохранять естественные выражения и избегать эффекта «мраморного лица». Ботокс можно использовать как для уменьшения выраженности морщин, так и для восстановления гармонии в мимике.

«Без регулярных инъекций лицо не будет выглядеть ещё хуже, чем до процедуры. На самом деле оно возвращается к тому, каким было до инъекции, а мимику наполняют сформировавшиеся до уколов морщины. Но людям субъективно может казаться, что стало хуже», — объяснила Осман.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android