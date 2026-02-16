В фестивале лыжного спорта «Гонка Легкова» приняли участие более 10 тысяч человек

13–15 февраля 2026 года при поддержке департамента спорта города Москвы в столице впервые состоялся зимний фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова — 2026». Мероприятие прошло на территории олимпийского комплекса «Лужники» и объединило более 10 тысяч человек.
Амбассадорами гонки стали известные спортсмены: Никита Нагорный, Илья Ковальчук, Вероника Степанова, Юлия Ступак, Александр и Наталья Терентьевы. Гонку также поддержали Иван Черезов, Илья Черноусов, Юрий Борзаковский и другие звёзды спорта. Они приняли участие в стартах и фестивальной программе, поддержали участников и подчеркнули статус события как одного из крупнейших зимних спортивных мероприятий сезона в столице.
Фестиваль прошёл в трёхдневном формате и включал старты для профессионалов и любителей, детские гонки, шоу-форматы, а также масштабную культурную и развлекательную программу. Лыжная трасса протяжённостью 3,3 км была проложена вдоль Большой спортивной арены «Лужники». Открылся фестиваль стартом «Гонка Легкова. Скорость», в рамках которого участники поборолись за лучшее время на круге длиной 3,3 км.
Фото: Пресс-служба «Гонки Легкова»
14 февраля состоялись гонки на 10 км среди профессионалов и любителей. В этот же день зрителей ждали шоу-гонка в формате командного спринта «Гонка Легкова. Звёзды», а также ретро-гонка «Это всё ещё я», участие в которой приняли олимпийские чемпионы разных лет, известные спортсмены, медийные гости и более 70 активных участников проекта «Московское долголетие». Вечером этого же дня прошла эстафета для пар «Гонка Легкова. Любовь и лыжи», где вместо абсолютного зачёта участники соревновались в специальных номинациях — за лучший образ, трогательную поддержку и историю пары.
Завершился лыжный уикенд детскими стартами. 15 февраля более 900 юных лыжников приняли участие в «Гонке Легкова. Дети». Они преодолели дистанции 0,3 км, 1 км и 3 км. Самым юным участником старта стала четырёхмесячная Милана, преодолевшая дистанцию на руках у папы.
Фото: Пресс-служба «Гонки Легкова»
Результаты «Гонки Легкова — 2026»
«Гонка Легкова. Скорость», мужчины
- 1. Николай Болотов, 06.38,599.
- 2. Дмитрий Япаров, 06.44,115.
- 3. Александр Легков, 06.44.116.
«Гонка Легкова. Скорость», женщины
- 1. Татьяна Марцива, 08.18,528.
- 2. Татьяна Максимова, 08.21,190.
- 3. Ирина Виноградова, 08.24,074.
«Гонка Легкова. Профессионалы», мужчины
- 1. Александр Терентьев, 17.56,307.
- 2. Сергей Волков, 17.56,483.
- 3. Александр Бакуров, 17.57,038.
«Гонка Легкова. Профессионалы», женщины
- 1. Татьяна Сорина, 19.47,077.
- 2. Елизавета Пантрина, 19.47,170.
- 3. Екатерина Никитина, 19.47,303.
«Гонка Легкова. Любители», мужчины
- 1. Антон Суздалев, 19.15,198.
- 2. Иван Кочетков, 19.15,249.
- 3. Арсений Власов, 19.15,673.
«Гонка Легкова. Любители», женщины
- 1. Мария Давыденкова, 20.42,976.
- 2. Марина Леонтьева, 22.26,451.
- 3. Инна Кислова, 22.27,620.
«Гонка Легкова. Любовь и Лыжи»
- 1. Команда Сориных 09.06,201.
- 2. Команда Кулешовых 09.14,902.
- 3. Команда Терентьевых 10.26,614.
