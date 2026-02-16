В фестивале лыжного спорта «Гонка Легкова» приняли участие более 10 тысяч человек

13–15 февраля 2026 года при поддержке департамента спорта города Москвы в столице впервые состоялся зимний фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова — 2026». Мероприятие прошло на территории олимпийского комплекса «Лужники» и объединило более 10 тысяч человек.

Амбассадорами гонки стали известные спортсмены: Никита Нагорный, Илья Ковальчук, Вероника Степанова, Юлия Ступак, Александр и Наталья Терентьевы. Гонку также поддержали Иван Черезов, Илья Черноусов, Юрий Борзаковский и другие звёзды спорта. Они приняли участие в стартах и фестивальной программе, поддержали участников и подчеркнули статус события как одного из крупнейших зимних спортивных мероприятий сезона в столице.

Фестиваль прошёл в трёхдневном формате и включал старты для профессионалов и любителей, детские гонки, шоу-форматы, а также масштабную культурную и развлекательную программу. Лыжная трасса протяжённостью 3,3 км была проложена вдоль Большой спортивной арены «Лужники». Открылся фестиваль стартом «Гонка Легкова. Скорость», в рамках которого участники поборолись за лучшее время на круге длиной 3,3 км.

Фото: Пресс-служба «Гонки Легкова»

14 февраля состоялись гонки на 10 км среди профессионалов и любителей. В этот же день зрителей ждали шоу-гонка в формате командного спринта «Гонка Легкова. Звёзды», а также ретро-гонка «Это всё ещё я», участие в которой приняли олимпийские чемпионы разных лет, известные спортсмены, медийные гости и более 70 активных участников проекта «Московское долголетие». Вечером этого же дня прошла эстафета для пар «Гонка Легкова. Любовь и лыжи», где вместо абсолютного зачёта участники соревновались в специальных номинациях — за лучший образ, трогательную поддержку и историю пары.

Завершился лыжный уикенд детскими стартами. 15 февраля более 900 юных лыжников приняли участие в «Гонке Легкова. Дети». Они преодолели дистанции 0,3 км, 1 км и 3 км. Самым юным участником старта стала четырёхмесячная Милана, преодолевшая дистанцию на руках у папы.

Фото: Пресс-служба «Гонки Легкова»

Результаты «Гонки Легкова — 2026»

«Гонка Легкова. Скорость», мужчины

1. Николай Болотов, 06.38,599.

2. Дмитрий Япаров, 06.44,115.

3. Александр Легков, 06.44.116.

«Гонка Легкова. Скорость», женщины

1. Татьяна Марцива, 08.18,528.

2. Татьяна Максимова, 08.21,190.

3. Ирина Виноградова, 08.24,074.

«Гонка Легкова. Профессионалы», мужчины

1. Александр Терентьев, 17.56,307.

2. Сергей Волков, 17.56,483.

3. Александр Бакуров, 17.57,038.

«Гонка Легкова. Профессионалы», женщины

1. Татьяна Сорина, 19.47,077.

2. Елизавета Пантрина, 19.47,170.

3. Екатерина Никитина, 19.47,303.

«Гонка Легкова. Любители», мужчины

1. Антон Суздалев, 19.15,198.

2. Иван Кочетков, 19.15,249.

3. Арсений Власов, 19.15,673.

«Гонка Легкова. Любители», женщины

1. Мария Давыденкова, 20.42,976.

2. Марина Леонтьева, 22.26,451.

3. Инна Кислова, 22.27,620.

«Гонка Легкова. Любовь и Лыжи»

1. Команда Сориных 09.06,201.

2. Команда Кулешовых 09.14,902.

3. Команда Терентьевых 10.26,614.

