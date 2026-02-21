Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Учёные доказали пользу пекана для сердца

Учёные доказали пользу пекана для сердца
Учёные доказали пользу пекана для сердца
Комментарии

Этот орех действительно полезен для сердца. Международная группа учёных из Иллинойского технологического института представила масштабный обзор исследований, посвящённых влиянию пекана на здоровье человека. Работа опубликована в журнале Nutrients.

Клинические исследования показывают, что регулярное употребление пекана в качестве перекуса способствует улучшению ключевых показателей сердечно-сосудистой системы. В частности, у любителей этого ореха фиксируется снижение общего холестерина, уменьшение уровня «плохого» холестерина (ЛПНП), снижение триглицеридов.

Кроме того, пекан богат полифенолами — мощными антиоксидантами, которые замедляют окисление липидов и борются с окислительным стрессом, одним из главных виновников сердечно-сосудистых заболеваний.

Данные о влиянии пекана на уровень сахара в крови пока противоречивы. Некоторые исследования показывают, что замена рафинированных углеводов на пекан улучшает реакцию на инсулин, но окончательные выводы делать рано.

А вот что касается веса — хорошая новость: ни одно исследование не подтвердило, что употребление пекана ведёт к набору лишних килограммов. Более того, орех усиливает чувство сытости, что помогает контролировать аппетит.

Читайте также:
Как есть блины и не толстеть: подробный гайд от врачей и диетологов
Как есть блины и не толстеть: подробный гайд от врачей и диетологов

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android