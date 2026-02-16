Скидки
Бренд FORWARD экипировал корреспондентов Okko

FORWARD стал партнёром стримингового сервиса Okko. Бренд экипировал корреспондентов Okko, работающих в Милане и Кортине.

Выбор экипировки и верхней одежды FORWARD корреспонденты Okko объяснили функциональностью, спортивной направленностью и высоким качеством продукции.

Стороны намерены продолжить сотрудничество и после завершения ключевого спортивного события этой зимы.

«Сотрудничество с Okko – важный шаг для FORWARD. Мы давно производим экипировку для профессионального спорта, но в этот раз к нам обратились те, кто формирует повестку. Корреспонденты Okko – профессионалы высокого уровня, и их выбор – лучшее подтверждение качества нашей продукции», – заявил генеральный директор компании FORWARD Виталий Цыганков.

Ранее Okko стал эксклюзивным официальным вещателем в России зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В Okko можно смотреть весь лучший мировой спорт. В числе эксклюзивов сервиса матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, Лиги 1 и Лиги 2, Бундеслиги, баскетбольной Евролиги и Еврокубка, биатлон, фигурное катание, ММА-турниры, киберспорт и многое другое.

