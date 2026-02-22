Скидки
Диетолог назвала продукты, провоцирующие мигрень

Некоторые продукты могут вызвать приступы мигрени. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По словам специалиста, мигрень является неврологическим заболеванием, часто обусловленным наследственностью. Её приступы могут провоцировать различные раздражители: звук, свет, стресс или недосып, а также некоторые компоненты пищи.

Как объяснила диетолог, наибольшую опасность для людей, склонных к мигрени, представляют продукты, содержащие тирамин, гистамин и кофеин. К ним относятся продукты брожения (выдержанные сыры, вино, квашеная капуста), цитрусовые, бананы, авокадо, а также шоколад и кофе.

Интересно, что реакция на некоторые продукты, например на сыры с плесенью (бри, камамбер), может иметь древние генетические корни. Организм расценивает плесень как потенциальную угрозу отравления, запуская защитный механизм, доставшийся от предков.

