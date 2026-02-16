Второй этап Студенческого кубка Бегового сообщества прошёл в Москве

14 и 15 февраля в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ прошёл второй этап Студенческого кубка БС сезона-2025/2026.
14 февраля участников ждали соревнования на дистанциях 60 м и 400 м, а также эстафета 4×200 м. В воскресенье, 15 февраля, спортсмены приняли участие в забегах на 200 м и 800 м, а также в смешанной эстафете 200-400-600-800 м.
Результаты
60 м, женщины
- Полина Хомякова (РУДН) — 7,55
- Каролина Афанасьева (МГУСиТ) — 7,79
- Дарья Грызлова (МГУСиТ) — 7,81
60 м, мужчины
- Василий Касторных (МГУСиТ) — 6,93
- Вадим Бахматов (МГУ) — 7,09
- Илья Жирнов (РУС «ГЦОЛИФК») — 7,10
200 м, женщины
- Полина Хомякова (РУДН) — 24,80
- Дарья Грызлова (МГУСиТ) — 25,08
- Светлана Галашова (РНИМУ) — 25,86
200 м, мужчины
- Максим Устинов (РУС) — 22,45
- Илья Жирнов (РУС) — 22,62
- Никита Фролов (МПГУ) — 22,72
400 м, женщины
- Полина Хомякова (РУДН) — 55,02
- Мария Чибунина (МГУ)— 57,94
- Диана Романенко (МПГУ) — 58,83
400 м, мужчины
- Алексей Серов (РУС «ГЦОЛИФК») — 48,54
- Павел Вихор (МГУСиТ) — 48,99
- Максим Устинов (РУС «ГЦОЛИФК») — 49,82
800 м, женщины
- Диана Романико (МПГУ) — 2.13,45
- Анастасия Трошева (МПГУ) — 2.16,13
- Софья Беспалова (МГУ) — 2.17,78
800 м, мужчины
- Ярослав Жуков (МГУ) — 1.52,79
- Павел Белоусов (РТУ МИРЭА) — 1.53,65
- Владимир Абрамов (МГИМО) — 1.54,06
4×200 м, женщины
- РУС «ГЦОЛИФК» — 1.45,08
- РУДН — 1.48,13
- МГТУ им. Н. Э. Баумана — 1.50,58
4×200 м, мужчины
- РУС «ГЦОЛИФК» — 1.30,49
- НИУ МГСУ — 1.33,12
- МГУ имени М. В. Ломоносова — 1.33,18
Смешанная эстафета 200-400-600-800 м
- РУС «ГЦОЛИФК» — 4.50,12
- МГУ имени М. В. Ломоносова — 4.50,75
- РТУ МИРЭА — 4.57,77
