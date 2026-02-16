Скидки
Второй этап Студенческого кубка Бегового сообщества прошёл в Москве

Второй этап Студенческого кубка Бегового сообщества прошёл в Москве
Студенческий кубок БС
Комментарии

14 и 15 февраля в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ прошёл второй этап Студенческого кубка БС сезона-2025/2026.

14 февраля участников ждали соревнования на дистанциях 60 м и 400 м, а также эстафета 4×200 м. В воскресенье, 15 февраля, спортсмены приняли участие в забегах на 200 м и 800 м, а также в смешанной эстафете 200-400-600-800 м.

Результаты

60 м, женщины

  1. Полина Хомякова (РУДН) — 7,55
  2. Каролина Афанасьева (МГУСиТ) — 7,79
  3. Дарья Грызлова (МГУСиТ) — 7,81

60 м, мужчины

  1. Василий Касторных (МГУСиТ) — 6,93
  2. Вадим Бахматов (МГУ) — 7,09
  3. Илья Жирнов (РУС «ГЦОЛИФК») — 7,10

200 м, женщины

  1. Полина Хомякова (РУДН) — 24,80
  2. Дарья Грызлова (МГУСиТ) — 25,08
  3. Светлана Галашова (РНИМУ) — 25,86

200 м, мужчины

  1. Максим Устинов (РУС) — 22,45
  2. Илья Жирнов (РУС) — 22,62
  3. Никита Фролов (МПГУ) — 22,72

400 м, женщины

  1. Полина Хомякова (РУДН) — 55,02
  2. Мария Чибунина (МГУ)— 57,94
  3. Диана Романенко (МПГУ) — 58,83

400 м, мужчины

  1. Алексей Серов (РУС «ГЦОЛИФК») — 48,54
  2. Павел Вихор (МГУСиТ) — 48,99
  3. Максим Устинов (РУС «ГЦОЛИФК») — 49,82

800 м, женщины

  1. Диана Романико (МПГУ) — 2.13,45
  2. Анастасия Трошева (МПГУ) — 2.16,13
  3. Софья Беспалова (МГУ) — 2.17,78

800 м, мужчины

  1. Ярослав Жуков (МГУ) — 1.52,79
  2. Павел Белоусов (РТУ МИРЭА) — 1.53,65
  3. Владимир Абрамов (МГИМО) — 1.54,06

4×200 м, женщины

  1. РУС «ГЦОЛИФК» — 1.45,08
  2. РУДН — 1.48,13
  3. МГТУ им. Н. Э. Баумана — 1.50,58

4×200 м, мужчины

  1. РУС «ГЦОЛИФК» — 1.30,49
  2. НИУ МГСУ — 1.33,12
  3. МГУ имени М. В. Ломоносова — 1.33,18

Смешанная эстафета 200-400-600-800 м

  1. РУС «ГЦОЛИФК» — 4.50,12
  2. МГУ имени М. В. Ломоносова — 4.50,75
  3. РТУ МИРЭА — 4.57,77

