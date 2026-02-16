Второй этап Студенческого кубка Бегового сообщества прошёл в Москве

14 и 15 февраля в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ прошёл второй этап Студенческого кубка БС сезона-2025/2026.

14 февраля участников ждали соревнования на дистанциях 60 м и 400 м, а также эстафета 4×200 м. В воскресенье, 15 февраля, спортсмены приняли участие в забегах на 200 м и 800 м, а также в смешанной эстафете 200-400-600-800 м.

Результаты

60 м, женщины

Полина Хомякова (РУДН) — 7,55 Каролина Афанасьева (МГУСиТ) — 7,79 Дарья Грызлова (МГУСиТ) — 7,81

60 м, мужчины

Василий Касторных (МГУСиТ) — 6,93 Вадим Бахматов (МГУ) — 7,09 Илья Жирнов (РУС «ГЦОЛИФК») — 7,10

200 м, женщины

Полина Хомякова (РУДН) — 24,80 Дарья Грызлова (МГУСиТ) — 25,08 Светлана Галашова (РНИМУ) — 25,86

200 м, мужчины

Максим Устинов (РУС) — 22,45 Илья Жирнов (РУС) — 22,62 Никита Фролов (МПГУ) — 22,72

400 м, женщины

Полина Хомякова (РУДН) — 55,02 Мария Чибунина (МГУ)— 57,94 Диана Романенко (МПГУ) — 58,83

400 м, мужчины

Алексей Серов (РУС «ГЦОЛИФК») — 48,54 Павел Вихор (МГУСиТ) — 48,99 Максим Устинов (РУС «ГЦОЛИФК») — 49,82

800 м, женщины

Диана Романико (МПГУ) — 2.13,45 Анастасия Трошева (МПГУ) — 2.16,13 Софья Беспалова (МГУ) — 2.17,78

800 м, мужчины

Ярослав Жуков (МГУ) — 1.52,79 Павел Белоусов (РТУ МИРЭА) — 1.53,65 Владимир Абрамов (МГИМО) — 1.54,06

4×200 м, женщины

РУС «ГЦОЛИФК» — 1.45,08 РУДН — 1.48,13 МГТУ им. Н. Э. Баумана — 1.50,58

4×200 м, мужчины

РУС «ГЦОЛИФК» — 1.30,49 НИУ МГСУ — 1.33,12 МГУ имени М. В. Ломоносова — 1.33,18

Смешанная эстафета 200-400-600-800 м

РУС «ГЦОЛИФК» — 4.50,12 МГУ имени М. В. Ломоносова — 4.50,75 РТУ МИРЭА — 4.57,77

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.