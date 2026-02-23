Диетолог ответила, чем заменить мясо и молоко в Великий пост

Великий пост в 2026 году начинается 23 февраля, и для многих верующих это время серьёзных изменений в рационе. Исключение продуктов животного происхождения может привести к дефициту важных микроэлементов, если не продумать меню заранее. Врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с URA.RU рассказала, на какие продукты обратить внимание, чтобы избежать проблем со здоровьем.

По словам эксперта, мясо и молочные продукты являются главными источниками полноценного белка, содержащего весь спектр незаменимых аминокислот. В растительной пище аминокислоты неполноценны, поэтому важно комбинировать разные источники.

Кроме того, при длительном отказе от животной пищи возрастает риск дефицита железа (что может привести к анемии) и витамина B12, который практически не встречается в растительных продуктах.

Диетолог рекомендует сделать основой рациона бобовые: нут, фасоль, горох, чечевицу. Они станут главным растительным источником белка. Также стоит обратить внимание на цельнозерновые, орехи и семена, веганские продукты («растительное мясо» на основе сои или гороха).

Заменить молочные продукты можно растительными аналогами. При выборе растительного молока, йогуртов или творожков важно проверять, обогащены ли они кальцием и витамином D.

Отличной заменой может стать тофу — соевый сыр. Он практически нейтрален по вкусу, легко впитывает ароматы специй, фруктов или зелени.

