Учёные подтвердили: красное мясо повышает риск развития диабета

Употребление большого количества красного мяса опасно для здоровья. Согласно исследованию, опубликованному в Британском журнале питания, у людей, регулярно включающих в рацион говядину, свинину и мясные продукты промышленной переработки, риск развития диабета почти в полтора раза выше, чем у тех, кто предпочитает другие источники белка.

В эксперименте приняли участие более 34 тысяч человек. Их разделили в зависимости от объёма потребления мяса. Выяснилось, что у 20% самых активных мясоедов вероятность столкнуться с диабетом оказалась на 49% выше по сравнению с теми, кто ел меньше всего мяса.

Причём опасность исходила от любых видов красного мяса: как от переработанных продуктов (колбасы, ветчина, сосиски), так и от свежей свинины или говядины. Каждая дополнительная порция в день повышала шансы на развитие болезни в среднем на 16%.

Между тем замена красного мяса на другие продукты давала обратный эффект. Наибольшее снижение риска наблюдалось при переходе на растительные источники белка: орехи и семечки, бобовые (фасоль, нут, чечевица), соевые продукты (тофу, соевое молоко).

Чуть меньшую, но всё же заметную пользу приносила замена мяса на птицу, молочные продукты или цельнозерновые.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.