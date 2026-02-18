Врач объяснила, что состояние языка может говорить о нарушениях в организме

Это простой метод оценки здоровья, отражающий состояние ЖКТ и внутренних органов. Врач-терапевт АО «Медицина» Светлана Бурнацкая объяснила в беседе с «Чемпионатом», что состояние языка может предупредить о различных нарушениях в организме.

Плотный налёт сигнализирует о дисбиозе кишечника, паразитозах или нарушениях перистальтики. Блестящий «лакированный» язык указывает на В12-дефицитную анемию, связанную с атрофией слизистой желудка. Отёк или отпечатки зубов на краях часто говорят о патологиях печени, почек или аллергии.

Цвет, налёт, трещины и заболевания

Белый густой налёт — признак гастрита или дисбактериоза, кроме того, белый налёт на языке часто бывает при ангине, возникает из-за активности патогенной микрофлоры в полости рта на фоне инфекции, интоксикации и сниженного иммунитета; жёлтый — признак холецистита, диабета; чёрный — тяжёлого кандидоза или антибиотикотерапии. Трещины ассоциированы с дефицитом белка, вирусами (герпес), авитаминозом; «географический» язык — с аллергией или афтозным стоматитом. Красный язык бывает при анемии, фиолетовый — при сердечной недостаточности, бледный — при гипотиреозе.

Врач подчеркнула, что диагностика по языку вспомогательная и не заменяет инструментальные методы. Для подтверждения нужны анализы крови (ФГДС, УЗИ органов, биохимия, копрограмма). Консультация терапевта обязательна при стойких изменениях.

