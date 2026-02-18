Можно бежать или идти, быть «в форме» или только начинать. Женский «Снежный забег» пройдёт в Перми 1 марта. Мужчины приглашаются в качестве группы поддержки. Локация — лыжная база «Динамо».

В программе дистанции на 1,5 км (фан-забег) и на 3 км (спортивный на результат).

Кроме того, участников и болельщиков ждут паблик-ток с живыми разговорами о жизни, балансе и поддержке; мастер-классы про здоровье, психологию и тело; творческие активности.

