«Гонка Героев Зима» пройдёт в Подмосковье 21 февраля

21 февраля на полигоне «Алабино» пройдёт юбилейная 10-я «Гонка Героев Зима». Более 1500 смельчаков бросят вызов холоду и собственным возможностям, преодолевая сложные испытания на трассе длиной 8 км.

«Гонка Героев Зима» — это единственный в своём роде забег с препятствиями, адаптированный под снежные условия. Участников ждут 27 испытаний, проверяющих силу, ловкость и стойкость. Здесь каждый найдёт себе препятствие по душе: от сложных рукоходов до вертикальных заборов различной степени сложности, а также перенос грузов и спортивные снаряды. В конце — восхождение на легендарную восьмиметровую горку, где нужно будет проявить всю свою решимость и волю к победе.

Принять участие в Гонке может любой желающий старше 18 лет в одном из доступных форматов: индивидуально в массовом старте и в командном забеге в сопровождении профессионального инструктора.

Разминку для участников перед массовым стартом проведёт известный спортсмен и телеведущий Вячеслав Василевский — шестикратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по боевому самбо, экс-чемпион М-1 Global в полутяжёлом и среднем весе.

Отдельно пройдёт старт в формате Чемпионата. Это соревнование с профессиональным судейством для опытных спортсменов в категориях PRO (среди профессионалов) и AGE (в четырёх возрастных группах: 18-29, 30-34, 35-39, 40+ лет). В Чемпионате примут участие около 150 атлетов.

Пока спортсмены будут штурмовать зимнюю трассу, фан-зона «Гонки Героев Зима» встретит гостей масштабными масленичными гуляниями: битва на помосте, забивание гвоздей на скорость, метание валенка и перетягивание каната. На сцене пройдут тематические квизы. Восстановить силы после гонки помогут горячий чай и золотистые блины. По всем канонам праздника на полигоне сожгут чучело Масленицы, символизируя прощание с холодами и скорый приход весны.

Тайминг мероприятия

10:00 — старт Чемпионата PRO

10:10 — старт Чемпионата категории AGE 18 – 29

10:45 — официальное открытие «Гонки Героев Зима 2026»

10:50 — разминка от Вячеслава Василевского

10:57 — сжигание чучела Масленицы

11:00 – 11:20 — массовый старт

13:20 – 13:50 — награждение Чемпионата PRO, AGE

