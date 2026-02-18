Скидки
Врач рассказал, чем опасен постоянный недосып

Врач рассказал, чем опасен постоянный недосып
Комментарии

Сон занимает примерно треть нашей жизни, но в ритме постоянной спешки и доступности 24/7 он часто воспринимается как ресурс, который можно безнаказанно урезать. Врач-сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков рассказал «Чемпионату», что хронический недосып — один из ключевых факторов риска для здоровья. Плохой сон связан с повышением артериального давления, увеличением риска ожирения и диабета второго типа, ухудшением памяти, снижением иммунитета и повышенной уязвимостью к депрессии и тревожным расстройствам.

«Во время глубоких фаз сна мозг не «выключается», а выполняет тонкую работу: перерабатывает события дня, укрепляет важные связи между нейронами, уменьшает «шум», очищается от метаболических продуктов. Недосып нарушает эти процессы: человек становится более раздражительным, хуже концентрируется, чаще ошибается. Есть данные, что регулярный сон менее шести часов в сутки увеличивает риск серьёзных сердечно‐сосудистых событий. Идея «отоспаться в отпуске» не спасает: хронический долг сна не компенсируется парой длинных ночей, как банковский кредит — разовой выплатой», — объяснил эксперт.

Большинству взрослых нужно в среднем семь–девять часов, подросткам — не меньше восьми–десяти, детям — ещё больше. Но важно не только количество, но и регулярность: ложиться и вставать примерно в одно и то же время, давать организму предсказуемый ритм. На качество сна сильно влияет вечерний экранный свет: смартфон в кровати не только крадёт время, но и сбивает выработку мелатонина. Простые ритуалы — тёплый душ, приглушённый свет, чтение бумажной книги, отказ от тяжёлой еды и алкоголя на ночь — не выглядят революционно, но дают реальный эффект.

Комментарии
