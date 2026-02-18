Зимний трейловый забег Onego Ice Ultra пройдёт в Карелии 1 марта. Локация — Онежское озеро в городе Пиньгуба.

В программе — старты на 1 км, 5 км, 10 км, 28 км, 54 км и 105 км. Участвовать могут как профессионалы, так и любители. Организаторы обещают, что Onego Ice Ultra будет полноценным трейлом — перед забегами снегоходы по трассе пройдут, но бежать от этого сильно проще не станет.

Онежское озеро зимой — это почти 10 тыс. квадратных километров ледяной пустыни. Это торосы, снежные переметы, трещины во льду. Это метели, раздуваемые ветром, который не встречает сопротивления там, где берега не видно, куда ни посмотри. Это серое зимнее небо, сливающееся на горизонте с замёрзшим седым Онего.

