Главная Lifestyle Новости

Зимний трейловый забег Onego Ice Ultra пройдёт в Подмосковье 1 марта

Зимний трейловый забег Onego Ice Ultra пройдёт в Карелии 1 марта
Трейловый забег «Onego Ice Ultra»
Комментарии

Зимний трейловый забег Onego Ice Ultra пройдёт в Карелии 1 марта. Локация — Онежское озеро в городе Пиньгуба.

В программе — старты на 1 км, 5 км, 10 км, 28 км, 54 км и 105 км. Участвовать могут как профессионалы, так и любители. Организаторы обещают, что Onego Ice Ultra будет полноценным трейлом — перед забегами снегоходы по трассе пройдут, но бежать от этого сильно проще не станет.

Онежское озеро зимой — это почти 10 тыс. квадратных километров ледяной пустыни. Это торосы, снежные переметы, трещины во льду. Это метели, раздуваемые ветром, который не встречает сопротивления там, где берега не видно, куда ни посмотри. Это серое зимнее небо, сливающееся на горизонте с замёрзшим седым Онего.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Комментарии
Новости. Lifestyle
