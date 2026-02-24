Скидки
Lifestyle Новости

Врач оценила диету Виктории Бекхэм на яблочном уксусе

Врач оценила диету Виктории Бекхэм на яблочном уксусе
Британская певица и модельер Виктория Бекхэм недавно раскрыла секрет своей стройности: каждое утро натощак она выпивает по две столовые ложки яблочного уксуса. Однако врачи призывают поклонников не копировать привычку звезды.

Врач-гастроэнтеролог и эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с URA.RU прокомментировала опасный тренд. По словам специалиста, яблочный уксус не обладает жиросжигающими свойствами, о которых говорят в народе, а снижение веса при его употреблении происходит за счёт временного ухудшения работы желудка.

«Никаких чудесных жиросжигающих свойств у яблочного уксуса нет — это не может подтвердить ни один научный источник. А процесс похудения на уксусе, если он и происходит, связан не с жиросжиганием, а с временным снижением аппетита из-за раздражения желудка и замедлением его опорожнения», — объяснила Екатерина Кашух.

Медик также предупреждает, что уксус может быть опасен для диабетиков, так как способен усиливать действие лекарств и вызывать резкое падение сахара (гипогликемию). Категорически запрещено употреблять его людям с гастритом с повышенной кислотностью, панкреатитом, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при заболеваниях кишечника.

