Невролог рассказала, как проявляется синдром Паркинсона на разных стадиях

Врач-невролог Елена Жураковская рассказала в рубрике «Теперь вы знаете» рассказала, как проявляется болезнь Паркинсона на начальных и поздних стадиях. По её словам, первичные симптомы не специфичны.

«В ранней доклинической стадии (примерно за 5–10 лет) у большинства пациентов наблюдаются неспецифические симптомы: аносмия (утрата или снижение обоняния), хронические запоры, депрессия, астения (патологическая утомляемость, отсутствие сил), синдром «беспокойных ног», — сказала врач.

Человек как бы топчется на месте, прежде чем сделать первый шаг, затем отклоняется вперёд, делает быстрые короткие шаги (как будто ноги «догоняют» туловище), иногда не может удержать равновесие и падает вперёд. При вставании со стула требуется несколько попыток, тело заваливается назад. Повороты при ходьбе часто приводят к пошатыванию и падениям.

