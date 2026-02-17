Масштабная игра в снежки пройдёт на Воробьёвых горах 21 февраля

Скидки
Lifestyle Новости

Масштабная игра в снежки пройдёт на Воробьевых горах 21 февраля

Игра в снежки на Воробьёвых горах
Комментарии

Масштабная снежная битва развернётся 21 февраля на территории Московского дворца пионеров на Воробьёвых горах. Организаторы подготовили специальное поле, где 20 команд сразятся за призы от первого ресторана столичных колледжей «Встреча друзей». Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

В матчах примут участие 20 команд до 10 человек каждая. Турнир пройдёт в несколько раундов: заявленные команды сыграют по два-три матча, а в специальных поединках победители предыдущих игр поборются за главный приз. Все участники турнира получат сувениры с символикой московского образования. Победители спецраундов также будут награждены сертификатами на завтрак в ресторане «Встреча друзей» и мерчем спортивного портала «Чемпионат».

Для безопасности участникам выдадут шлемы и защитные щиты, а перед началом все пройдут обязательный инструктаж. Чтобы лепить снаряды было быстрее и удобнее, на площадке подготовят снежколепы.

Для участия необходимо заранее зарегистрироваться в официальном боте в мессенджере «Телеграм» или записаться на площадке в день мероприятия. Игры пройдут с 12:00 до 18:50. Рядом с площадкой организуют фотозону со светящимися ледовыми шарами и ледяной инсталляцией 2,5 метра в длину.

Кроме того, для гостей доступны и другие активности. Так, на территории Московского дворца пионеров в рамках проекта «Зима в Москве» на Воробьёвых горах работает бесплатный каток площадью более четырёх тысяч квадратных метров. Посетители могут арендовать коньки и необходимое оборудование для помощи при катании. Кроме того, в Мамоновом овраге расположилась лыжная трасса длиной в один и 1,5 километра.

Помимо этого, участники могут посетить мастер-классы в креативной лаборатории Московского дворца пионеров, попробовать классическое или авторское меню в первом ресторане столичных колледжей «Встреча друзей», а также посмотреть зимнее световое шоу.

