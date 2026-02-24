Простое упражнение для мозга может защитить от деменции на 20 лет

Хорошая новость для тех, кто боится старческого слабоумия: оказывается, что для защиты мозга не нужны дорогие лекарства или сложные операции. Достаточно просто регулярно тренировать ум, и эффект может сохраниться на 10-летия.

Учёные провели уникальный эксперимент, который длился больше 20 лет. В конце 1990-х они собрали почти 3 000 пожилых людей и разделили их на группы. Одни учились запоминать информацию, другие — решать логические задачки, а третьи тренировали скорость реакции: например, быстро замечать что-то на экране и мгновенно принимать решение. Занятия были недолгими — всего около часа, проходили они в течение полутора месяцев. Некоторые через год или три года приходили на повторные занятия.

Спустя 20 лет учёные подвели итог и были поражены. Оказалось, что у тех, кто тренировал скорость реакции и внимание, риск заболеть деменцией снизился на целых 25%. Проще говоря, эти упражнения отодвинули болезнь или помогли её избежать.

Отмечается, что сложность тренировок каждый последующий раз повышалась. Мозгу приходилось подстраиваться и создавать новые связи между клетками. Это как качать мышцу в спортзале — чем больше нагрузка, тем крепче становятся «мышцы мозга».

Теперь учёные хотят пойти дальше и проверить, что будет, если сочетать «зарядку для ума» с физическими упражнениями и правильным питанием.

Исследование опубликовано в журнале Alzheimer’s & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions.

