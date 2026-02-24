Скидки
Lifestyle Новости

Эксперт назвала самую полезную рыбу для ЖКТ

Эксперт назвала самую полезную рыбу для ЖКТ
Эксперт назвала самую полезную рыбу для ЖКТ
Комментарии

Некоторые виды негативно влияют на здоровье желудка и кишечника. Кандидат медицинских наук, доцент Пироговского университета Ольга Тарасова рассказала, какие сорта рыбы безопасны и полезны для людей с заболеваниями ЖКТ, а от каких лучше отказаться даже при отсутствии проблем со здоровьем.

По словам эксперта, бесспорным лидером для диетического питания являются рыбы тресковых пород: треска, пикша, минтай и навага. Они содержат легкоусвояемый белок, минимум калорий, а также много фосфора и йода. Такая рыба не нагружает поджелудочную железу и печень, поэтому она показана при остром и хроническом панкреатите, заболеваниях печени, ожирении и диабете. Противопоказаний у тресковых практически нет, за исключением индивидуальной непереносимости.

А вот любимые многими скумбрия и сельдь — продукт спорный. В свежем или слабосолёном виде (домашнего посола) они являются ценным источником омега-3, витамина B12 и селена. В небольших количествах такая рыба стимулирует аппетит и выработку желудочного сока, что может быть полезно при пониженной кислотности. Но при гиперацидном гастрите, язве, гипертонии и болезнях почек солёная рыба противопоказана.

Врач призывает забыть о жареной рыбе в кляре, копчёной и консервах. Такая еда содержит канцерогены, раздражает слизистую и перегружает поджелудочную. Это вредно даже для здоровых людей, а при проблемах с ЖКТ — и вовсе табу.

Комментарии
