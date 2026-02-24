Эксперт назвала самую полезную рыбу для ЖКТ

Некоторые виды негативно влияют на здоровье желудка и кишечника. Кандидат медицинских наук, доцент Пироговского университета Ольга Тарасова рассказала, какие сорта рыбы безопасны и полезны для людей с заболеваниями ЖКТ, а от каких лучше отказаться даже при отсутствии проблем со здоровьем.

По словам эксперта, бесспорным лидером для диетического питания являются рыбы тресковых пород: треска, пикша, минтай и навага. Они содержат легкоусвояемый белок, минимум калорий, а также много фосфора и йода. Такая рыба не нагружает поджелудочную железу и печень, поэтому она показана при остром и хроническом панкреатите, заболеваниях печени, ожирении и диабете. Противопоказаний у тресковых практически нет, за исключением индивидуальной непереносимости.

А вот любимые многими скумбрия и сельдь — продукт спорный. В свежем или слабосолёном виде (домашнего посола) они являются ценным источником омега-3, витамина B12 и селена. В небольших количествах такая рыба стимулирует аппетит и выработку желудочного сока, что может быть полезно при пониженной кислотности. Но при гиперацидном гастрите, язве, гипертонии и болезнях почек солёная рыба противопоказана.

Врач призывает забыть о жареной рыбе в кляре, копчёной и консервах. Такая еда содержит канцерогены, раздражает слизистую и перегружает поджелудочную. Это вредно даже для здоровых людей, а при проблемах с ЖКТ — и вовсе табу.

