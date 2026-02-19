Скидки
Lifestyle Новости

Психотерапевт рассказала, как одиночество влияет на здоровье

Одиночество — ощущение, которое сложно измерить, но легко недооценить. Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Краскина рассказала в беседе с «Чемпионатом», как одиночество влияет на здоровье. Речь не о том, живёт ли человек один и есть ли у него семья, а о субъективном чувстве «я никому не нужен, меня никто не понимает».

Метаанализы последних лет показывают, что одиночество связано с ухудшением физического здоровья, повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и нарушений сна даже у людей без серьёзных хронических диагнозов. В одном крупном обзоре, включившем более 300 тыс. участников, выяснилось, что у людей, постоянно ощущающих чувство одиночества, общий уровень здоровья ниже, а качество сна хуже — они чаще просыпаются ночью и реже чувствуют себя отдохнувшими.​

Механизм этой связи понятен — социальная изоляция воспринимается мозгом как угроза. Повышается уровень стрессовых гормонов, активируется воспалительный ответ, нарушаются пищевое поведение и мотивация к активности.

«Одиночество усиливает «порочный круг»: человеку сложнее выходить из дома, знакомиться, просить о помощи, он чаще отказывается от лечения, реабилитации, профилактических осмотров. Особо уязвимы пожилые люди, живущие одни, мигранты, молодые родители в новой для себя стране, подростки, которые ощущают себя «не такими» среди сверстников», — сказала эксперт.

