Забег Luka Ultra Snow Trail пройдёт в Самарской области 1 марта
Это уникальный зимний старт по бескрайним снежным просторам Самарской Луки. Попробовать свои силы смогут как профессионалы, так и любители. Забег Luka Ultra Snow Trail пройдёт в Самарской области 1 марта. Локация — село Ширяево.
В программе — старты на 5 км, 10 км, 15 км, 30 км и 50 км. Финишёры получат уникальные медали со встроенным значком, который можно носить отдельно.
Расписаниие стартов
- 8:00 — открытие стартового городка;
- 8:50 — проверка снаряжения 50К;
- 9:00 — открытие соревнований;
- 9:30 — старт дистанции на 50К;
- 10:00 — старт дистанции 5К, корпоративный забег 5К и северная ходьба 5К;
- 10:05 — старт дистанции 5К кани-кросс, 5К хайкинг;
- 10:10 — проверка снаряжения 30К;
- 10:20 — старт дистанции 30К;
- 11:30 — старт дистанции 10К, северная ходьба 10К, 10К хайкинг;
- 11:35 — старт дистанции 10К кани-кросс;
- 11:45 — старт дистанции 1К дети;
- 12:00 — старт дистанции 15К.
Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.
Материалы по теме
Комментарии