Это уникальный зимний старт по бескрайним снежным просторам Самарской Луки. Попробовать свои силы смогут как профессионалы, так и любители. Забег Luka Ultra Snow Trail пройдёт в Самарской области 1 марта. Локация — село Ширяево.

В программе — старты на 5 км, 10 км, 15 км, 30 км и 50 км. Финишёры получат уникальные медали со встроенным значком, который можно носить отдельно.

Расписаниие стартов

8:00 — открытие стартового городка;

8:50 — проверка снаряжения 50К;

9:00 — открытие соревнований;

9:30 — старт дистанции на 50К;

10:00 — старт дистанции 5К, корпоративный забег 5К и северная ходьба 5К;

10:05 — старт дистанции 5К кани-кросс, 5К хайкинг;

10:10 — проверка снаряжения 30К;

10:20 — старт дистанции 30К;

11:30 — старт дистанции 10К, северная ходьба 10К, 10К хайкинг;

11:35 — старт дистанции 10К кани-кросс;

11:45 — старт дистанции 1К дети;

12:00 — старт дистанции 15К.

