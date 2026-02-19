Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Забег Luka Ultra Snow Trail пройдёт в Самарской области 1 марта

Забег Luka Ultra Snow Trail пройдёт в Самарской области 1 марта
Luka Ultra Snow Trail
Комментарии

Это уникальный зимний старт по бескрайним снежным просторам Самарской Луки. Попробовать свои силы смогут как профессионалы, так и любители. Забег Luka Ultra Snow Trail пройдёт в Самарской области 1 марта. Локация — село Ширяево.

В программе — старты на 5 км, 10 км, 15 км, 30 км и 50 км. Финишёры получат уникальные медали со встроенным значком, который можно носить отдельно.

Расписаниие стартов

  • 8:00 — открытие стартового городка;
  • 8:50 — проверка снаряжения 50К;
  • 9:00 — открытие соревнований;
  • 9:30 — старт дистанции на 50К;
  • 10:00 — старт дистанции 5К, корпоративный забег 5К и северная ходьба 5К;
  • 10:05 — старт дистанции 5К кани-кросс, 5К хайкинг;
  • 10:10 — проверка снаряжения 30К;
  • 10:20 — старт дистанции 30К;
  • 11:30 — старт дистанции 10К, северная ходьба 10К, 10К хайкинг;
  • 11:35 — старт дистанции 10К кани-кросс;
  • 11:45 — старт дистанции 1К дети;
  • 12:00 — старт дистанции 15К.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Материалы по теме
Индекс блина — 2026: сколько блинов можно купить на вашу зарплату? Индекс блина — 2026: сколько блинов можно купить на вашу зарплату?
Пробиотики от депрессии. Как бактерии в кишечнике влияют на настроение? Пробиотики от депрессии. Как бактерии в кишечнике влияют на настроение?
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android