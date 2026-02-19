Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Врач объяснила, почему зумеры массово лысеют

Врач объяснила, почему зумеры массово лысеют
Почему зумеры лысеют
Комментарии

Всё чаще школьники 15–16 лет приходят к трихологам уже со второй-третьей степенью алопеции. Врач-трихолог Анна Матвеева в рубрике «Теперь вы знаете» объяснила, почему многие зумеры сталкиваются с проблемой потери волос.

К причинам облысения у зумеров специалисты относят резкие скачки гормонов, которые характерны для подростков, избыток стресса, плохое питание, а также заболевания кожи.

«Но причины не только в генах, физиологии и образе жизни. Сейчас на раннее облысение попросту стали обращать больше внимания. Современная молодёжь больше следит за внешностью, чем старшее поколение, поэтому молодые люди раньше замечают изменения и идут к специалистам», — подчеркнула эксперт.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Материалы по теме
Индекс блина — 2026: сколько блинов можно купить на вашу зарплату? Индекс блина — 2026: сколько блинов можно купить на вашу зарплату?
Пробиотики от депрессии. Как бактерии в кишечнике влияют на настроение? Пробиотики от депрессии. Как бактерии в кишечнике влияют на настроение?
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android