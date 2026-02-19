Врач объяснила, почему зумеры массово лысеют

Всё чаще школьники 15–16 лет приходят к трихологам уже со второй-третьей степенью алопеции. Врач-трихолог Анна Матвеева в рубрике «Теперь вы знаете» объяснила, почему многие зумеры сталкиваются с проблемой потери волос.

К причинам облысения у зумеров специалисты относят резкие скачки гормонов, которые характерны для подростков, избыток стресса, плохое питание, а также заболевания кожи.

«Но причины не только в генах, физиологии и образе жизни. Сейчас на раннее облысение попросту стали обращать больше внимания. Современная молодёжь больше следит за внешностью, чем старшее поколение, поэтому молодые люди раньше замечают изменения и идут к специалистам», — подчеркнула эксперт.

