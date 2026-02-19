Скидки
Врач рассказал, каким должно быть идеальное рабочее место для здоровья спины

Врач рассказал, каким должно быть идеальное рабочее место для здоровья спины
Нейрохирург Василий Королишин в рубрике «Теперь вы знаете» рассказал, как правильно организовать рабочее место, чтобы сохранить здоровье спины. Эксперт посоветовал начать с выбора правильного кресла.

Стул должен легко двигаться и быть устойчивым. В идеале спинка должна слегка откидываться назад (примерно на 10-30 градусов) и иметь валик в районе поясницы. Во-вторых, кресло и стул нужно отрегулировать под свой рост. Ноги должны свободно стоять на полу, а угол в коленях составлять ровно 90 градусов. Если колени выше бедёр или наоборот, нагрузка распределяется неправильно.

«Верхний край монитора должен быть выше уровня глаз примерно на 10 см. Если экран стоит слишком низко, вам придётся постоянно наклонять голову — привет, напряжение в шее и плечах», — сказал эксперт.

