Врач перечислил основные симптомы преддиабета

Сосудистый хирург Александр Бочкарёв в рубрике «Теперь вы знаете» перечислил основные симптомы преддиабета. По его словам, коварство преддиабета в том, что он чаще всего протекает бессимптомно. Ярких признаков вроде сильной жажды или потери веса может не быть. Поэтому ориентироваться нужно не на симптомы, а на факторы риска.

«На этапе преддиабета выраженные симптомы чаще всего не проявляются, но пациенты отмечают быструю утомляемость ног при ходьбе, холодные стопы, отёчность к вечеру. Это не прямые симптомы преддиабета, а ранние признаки нарушения микроциркуляции», — сказал эксперт.

При этом важно понимать, что преддиабет — это официальный медицинский диагноз. Его не ставят на глаз и не определяют по самочувствию. Врач принимает решение только на основе лабораторных исследований.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.