Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Врач перечислил основные симптомы преддиабета

Врач перечислил основные симптомы преддиабета
Симптомы преддиабета
Комментарии

Сосудистый хирург Александр Бочкарёв в рубрике «Теперь вы знаете» перечислил основные симптомы преддиабета. По его словам, коварство преддиабета в том, что он чаще всего протекает бессимптомно. Ярких признаков вроде сильной жажды или потери веса может не быть. Поэтому ориентироваться нужно не на симптомы, а на факторы риска.

«На этапе преддиабета выраженные симптомы чаще всего не проявляются, но пациенты отмечают быструю утомляемость ног при ходьбе, холодные стопы, отёчность к вечеру. Это не прямые симптомы преддиабета, а ранние признаки нарушения микроциркуляции», — сказал эксперт.

При этом важно понимать, что преддиабет — это официальный медицинский диагноз. Его не ставят на глаз и не определяют по самочувствию. Врач принимает решение только на основе лабораторных исследований.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Материалы по теме
Индекс блина — 2026: сколько блинов можно купить на вашу зарплату? Индекс блина — 2026: сколько блинов можно купить на вашу зарплату?
Пробиотики от депрессии. Как бактерии в кишечнике влияют на настроение? Пробиотики от депрессии. Как бактерии в кишечнике влияют на настроение?
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android