Над Антарктидой произошло кольцеобразное полное солнечное затмение

Пресс‑служба Арктического и антарктического научно‑исследовательского института (ААНИИ) сообщила о редком астрономическом событии. В ночь на 18 февраля над Антарктидой прошло кольцеобразное полное солнечное затмение.

Общая продолжительность явления составила около четырёх с половиной часов — с момента начала фаз, когда Луна начала постепенно закрывать солнечный диск, до их завершения.

Фото: Данил Маметов, ААНИИ, РАЭ, станция Восток

При этом фаза полного затмения, когда небесные тела выстраиваются наиболее точно относительно друг друга, продлилась чуть дольше двух минут. Это сравнительно короткий период, что типично для подобных явлений.

Такой тип затмения возникает из‑за особенностей взаимного расположения Земли, Луны и Солнца. Когда Луна находится вблизи апогея, самой удалённой точки своей орбиты от Земли, её видимый угловой размер становится меньше, чем у Солнца. В результате спутник не может полностью закрыть солнечный диск — вокруг тёмного силуэта Луны остаётся яркий светящийся ободок, так называемое «огненное кольцо».

