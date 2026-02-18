Ультрамарафон HARD RUN пройдёт в Краснодаре 22 февраля

Краснодар в пятый раз станет столицей ультрабега на Юге России. Здесь пройдёт традиционный зимний старт HARD RUN — единственный городской ультрамарафон в регионе, который с каждым годом собирает всё больше любителей проверить себя на прочность.
Организаторы подготовили трассы на любой вкус и уровень подготовки. Каждый сможет найти дистанцию под свои силы — от символических сотен метров для самых юных до ультрамарафона. В программе:
- 50 км — ультрамарафон для самых стойких;
- 25 км — серьёзный полумарафонский вызов;
- 10 км — отличная дистанция для любителей;
- 3 км — старт для тех, кто хочет попробовать себя в беговой атмосфере;
- Детские старты — специальные забеги для юных чемпионов.
Для болельщиков на площадке мероприятия в течение дня будет работать насыщенная развлекательная программа, а кульминацией вечера станет легендарная ультрамарафонская вечеринка.
