Главная Lifestyle Новости

Ультрамарафон HARD RUN пройдёт в Краснодаре 22 февраля

Ультрамарафон HARD RUN пройдёт в Краснодаре 22 февраля
Краснодар в пятый раз станет столицей ультрабега на Юге России. Здесь пройдёт традиционный зимний старт HARD RUN — единственный городской ультрамарафон в регионе, который с каждым годом собирает всё больше любителей проверить себя на прочность.

Организаторы подготовили трассы на любой вкус и уровень подготовки. Каждый сможет найти дистанцию под свои силы — от символических сотен метров для самых юных до ультрамарафона. В программе:

  • 50 км — ультрамарафон для самых стойких;
  • 25 км — серьёзный полумарафонский вызов;
  • 10 км — отличная дистанция для любителей;
  • 3 км — старт для тех, кто хочет попробовать себя в беговой атмосфере;
  • Детские старты — специальные забеги для юных чемпионов.

Для болельщиков на площадке мероприятия в течение дня будет работать насыщенная развлекательная программа, а кульминацией вечера станет легендарная ультрамарафонская вечеринка.

