Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Новосибирский классический лыжный марафон пройдёт 1 марта

Новосибирский классический лыжный марафон пройдёт 1 марта
Новосибирский классический марафон
Комментарии

Эти соревнования проводятся с 1972 года. Новосибирский классический лыжный марафон пройдёт 1 марта. Место стартов — Академгородок, лыжная база А. Тульского.

В программе соревнования на 25 и 50 км (круг 25 км), а также на 70 км и 105 км (круг 35 км). На всех дистанциях — масс-старт. Попробовать свои силы смогут как любители, так и профессионалы.

Для участия в заездах необходимо предоставить организаторам медицинскую справку.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Материалы по теме
Пробиотики от депрессии. Как бактерии в кишечнике влияют на настроение? Пробиотики от депрессии. Как бактерии в кишечнике влияют на настроение?
Индекс блина — 2026: сколько блинов можно купить на вашу зарплату? Индекс блина — 2026: сколько блинов можно купить на вашу зарплату?
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android