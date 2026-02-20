Эти соревнования проводятся с 1972 года. Новосибирский классический лыжный марафон пройдёт 1 марта. Место стартов — Академгородок, лыжная база А. Тульского.

В программе соревнования на 25 и 50 км (круг 25 км), а также на 70 км и 105 км (круг 35 км). На всех дистанциях — масс-старт. Попробовать свои силы смогут как любители, так и профессионалы.

Для участия в заездах необходимо предоставить организаторам медицинскую справку.

