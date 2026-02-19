Легкоатлетические соревнования «Скорость» пройдут в Москве 21 и 22 февраля

Уже в эти выходные в столице стартует новый беговой сезон. 21 и 22 февраля в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ состоятся соревнования «Скорость» — один из первых стартов в этом году от команды Бегового сообщества. Мероприятие пройдёт при поддержке правительства Москвы, департамента спорта города Москвы и Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Камерная атмосфера манежа делает соревнования особенно динамичными и интересными: зрительские трибуны находятся буквально в нескольких метрах от дорожки, а каждый старт проходит в напряжённой атмосфере, где исход забега может решиться на последних метрах.

Программа соревнований включает индивидуальные и командные дисциплины. В субботу, 21 февраля, участники пробегут дистанции 60 м, 600 м и 1000 м, а также примут участие в смешанной эстафете 4×200 м. В воскресенье, 22 февраля, спортсменов ждут забеги на 300 м и одну милю (1609 м), а завершением соревнований станет смешанная эстафета 800-600-400-200 м, где важны не только скорость, но и грамотное распределение этапов внутри команды.

Аудитория соревнований постоянно обновляется и растёт, поэтому в рамках уикенда традиционно проведут открытые мастер-классы. Тренеры Бегового сообщества расскажут участникам о правилах поведения на беговой дорожке, как следует разминаться и стартовать с колодок. А тем, кто планирует принять участие в эстафетах, объяснят, как передавать эстафетную палочку, по какой дорожке бежать и другие нюансы командных соревнований.

В личном первенстве призовые места достанутся трём мужчинам и женщинам, показавшим лучший результат в каждой дисциплине. Победителями и призёрами эстафет станут три команды, пришедшие к финишу первыми. Спортсменов наградят кубками и денежными призами, а все участники получат памятные значки с символикой соревнований.

