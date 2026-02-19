Скидки
Регистрация на Московский полумарафон открыта
Московский полумарафон
Регистрация на Московский полумарафон открыта. Соревнования состоятся 25 и 26 апреля.Старт пройдёт недалеко от МГУ имени М.В. Ломоносова. Финиш – на улице Лужники.

В программе старты на 5 км или 21,1 км. Кроме того, участников и болельщиков также ждут корпоративная эстафета, открытая студенческая эстафета и Детский забег.

Регистрация на Детский забег ещё не открыта, но организаторы обещают, что она стартует в ближайшее время.

