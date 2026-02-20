Открыта регистрация на Детский забег в рамках Московского полумарафона. Старт запланирован на 25 апреля.

Участников от четырёх до 13 лет ждут дистанции 400 и 800 м, в зависимости от возраста. Юных спортсменов ожидают самостоятельное преодоление дистанции, медаль на финише и поддержка — всё как у взрослых.

Регистрация на взрослые забеги в рамках Московского полумарафона тоже открыта. Соревнования состоятся 25 и 26 апреля. Старт пройдёт недалеко от МГУ имени М. В. Ломоносова. Финиш – на улице Лужники.

