Профессор объяснила, кому на самом деле нужно отказаться от глютена

В последние годы отказ от глютена стал модным трендом среди здорового образа жизни, однако для большинства людей этот белок не приносит никакого вреда. Кому же действительно жизненно необходимо исключить глютен из рациона, в беседе с «Чемпионатом» рассказала профессор, доктор медицинских наук, специалист по интегративной медицине Светлана Каневская.

На первом месте среди показаний к безглютеновой диете стоит тяжёлое аутоиммунное заболевание — целиакия. Это наследственная патология, при которой даже микроскопическая доза глютена заставляет иммунную систему атаковать стенки тонкого кишечника.

«Ворсинки кишечника разрушаются, и он перестаёт нормально всасывать пищу, — объясняет профессор Каневская. — У таких пациентов наблюдается постоянная диарея, потеря веса, анемия, хрупкость костей, остеопороз, выраженная усталость и даже повышенный риск опухолей кишечника».

Для людей с целиакией существует только одно лечение — пожизненное и строжайшее исключение глютена из питания.

Существует и более лёгкая форма непереносимости, которую медики называют нецелиакийной гиперчувствительностью к глютену. Симптомы здесь менее выражены, но способны серьёзно снижать качество жизни.

Пациенты жалуются на вздутие живота, спазмы, диарею или запоры, сильную усталость, «туман в голове», головные боли, боли в суставах и кожные реакции.

«Если таким пациентам убрать глютен на месяц, а потом резко вернуть его, мы увидим резкое ухудшение самочувствия, — отмечает специалист. — Это позволяет эмпирически подтвердить связь симптомов с глютеном и скорректировать питание».

Третья группа — люди с классической аллергией на белки пшеницы. Такая аллергия определяется специальным тестом на иммуноглобулин Е (IgE) и может проявляться опасными симптомами: крапивницей, отёком Квинке, заложенностью носа, приступами бронхиальной астмы и даже анафилаксией. Таким пациентам важно избегать не только самой пшеницы, но и продуктов, которые могут быть перекрёстно загрязнены глютеном.

Для точного понимания, какие продукты вызывают негативную реакцию, Светлана Каневская рекомендует пройти расширенный тест на пищевую непереносимость FOX на 286 продуктов. Это позволяет выявить продукты из индивидуальной «красной зоны» и осознанно исключать их из рациона, не отказываясь без необходимости от полезных веществ.

