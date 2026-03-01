Скидки
Психиатр объяснил, кому на самом деле грозит «весеннее обострение»

С приходом весны многие начинают говорить о традиционном сезонном обострении у людей с психическими расстройствами. Однако, как выясняется, изменения в поведении могут коснуться и тех, кто никогда не обращался к специалистам. О том, кому действительно грозит «весеннее обострение», в беседе с NEWS.ru рассказал психиатр Василий Шуров.

По словам врача, устоявшееся представление о том, что весной у всех поголовно обостряются психические проблемы, — это во многом народный стереотип. Тем не менее доля правды в нём есть.

Главный фактор, влияющий на поведение людей в этот период, — увеличение солнечной активности. Природа просыпается, света и тепла становится больше, и это неизбежно сказывается на психоэмоциональном состоянии.

Для пациентов с диагностированными психическими расстройствами весна действительно может стать временем усиления симптомов. Однако, как замечает психиатр, есть и бытовая причина, по которой врачи начинают чаще сталкиваться с такими больными именно в этот сезон.

